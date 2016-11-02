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Николай Басков в Казани о своей зарплате, песнях на татарском и корпоративе президента РТ

Николай Басков в Казани о своей зарплате, песнях на татарском и корпоративе президента РТ
16+
Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с народным артистом России, который представил в столице РТ свое новое шоу

Николай Басков приехал в Казань в преддверии своего шоу «Игра», которое состоится в столице РТ 22 мая. Как обещают организаторы, зрителей ждет театрализованное представление с уникальными декорациями, эксклюзивными костюмами и специальными постановками номеров. Режиссером-постановщиком шоу «Игра» стал Алексей Сеченов, который также создавал церемонию открытия и закрытия 27-й Всемирной летней Универсиады в Казани. 

Как возникла идея создать шоу? 

- В Казани я не был давно, да и вообще с гастролями не ездил уже 7 лет. И так жилось хорошо, нефть была высокая и корпоративов много, но я создал шоу, к которому шел все это время. На его создание ушло 1,5 года, затраты составили больше 2 млн долларов. Представление совершенно не окупается на гастролях, ведь это 3 фуры, 72 человека, которые его обслуживают. Но ты что-то должен отдать, чтобы взамен пришло другое. Я хочу, чтобы это видели люди. Сейчас огромный поток информации: есть WhatsApp, Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, иногда не успеваешь везде побывать, все прочитать, разобраться дурацкими видео, просьбами "перешли это сообщение 25 людям и будешь счастливым". Проверял, не случается, не работает это! Шоу "Игра"  театральное представление, где каждая песня – это отдельная костюмированная история с графическим оформлением на огромных экранах, десятки танцоров, актеров, циркачей!

Рассказывая о режиссере шоу Алексее Сеченове, Николай Басков неправильно назвал его имя. Тогда журналисты поправили артиста.

- Поправляйте меня, я не кидаюсь в журналисток, — пошутил он в ответ.  

Когда у певца спросили, готовит ли он какой-то сюрприз на шоу «Игра» в Казани, артист ответил утвердительно и спел отрывок из своего хита "Шарманка" на татарском языке.

Как относитесь к коментариям в соцсетях? 

- После моего концерта люди пишут в Инстаграме: "Ой, что я пойду на этого Баскова?", однажды парень написал: "Моя девушка меня заколебала, пришлось пойти вместо бани на концерт, и я остался под впечатлением, спасибо!" Я от этого счастлив, потому что после себя нужно что-то оставлять, мы не можем жить только ради потребностей: материальных, сексуальных, внутренних. У меня произошел определенный рубеж, все-таки 40 лет исполнилось и после того, как я попал на операционный стол и чуть не умер, мое сознание поменялось. 

Чем ваше шоу может зацепить молодежь, которая постоянно сидит в телефоне и соцсетях?

- Я не пытаюсь завоевать молодую аудиторию  Быть популярным у молодежи - самое страшное, что может ждать артиста. У молодых за полгода меняется сознание. В моем шоу я пою - профессионально, эмоционально, я знаю, что я вкладываюсь. Просто мы забыли, что большинство певцов поют. У нас сегодня со всех радиостанции звучит песня "Между нами тает лед"...это прекрасно, это дает другие эмоции. 10 лет назад была популярна песня "Подождем твою маму, подождем твою мать", факт - когда она гремела, я уже пел, сейчас она не гремит, а я пою. Люди сами для себя открывают мое творчество, пока вы не попробуете, не сможете определить нравится вам Басков или нет, так же как вы приходите в ресторан, пока не попробуете блюдо не сможете, сказать вкусное оно или нет. То же самое, как секс, пока не произойдет - не поймешь. 

Чем вы занимаетесь помимо эстрады? 

- Во мне нет такого, что я иду к какому -то определенному направлению в творчестве. Я и корпоративы веду, пою оперу, оперетту и эстраду, веду на телевидении шоу, в кино снимаюсь и дизайнером был, еще и преподаю на вокальной кафедре. Во мне уживается много личностей, как в фильме "Сплит", только улучшенный вариант. 

Когда ведете корпоративы, вы считаете себя артистом?

Я - популярная личность, я - звезда, артист, но я как и другие - обслуживающий персонал, поэтому когда меня приглашают вести праздник, я подхожу к этому с любовью. Я соглашаюсь прийти, подарить людям праздник, за это он мне платят деньги. Когда выбирают меня, как на бирже, я радуюсь, что выбрали именно меня, ведь сейчас огромное количество людей в этой сфере. Я часто веду мероприятия глав государств, когда меня позвали вести День Рождение президента Татарстана для меня это было подарком, я приехал, как человек, уважающий большого политика. В СМИ написали, что у Баскова  бешеные гонорары, вы не думайте! Недавно меня пригласили вести свадьбу и сказали "Денег нет", но когда назвали фамилии тех, кто будет жениться, а это будет громкая свадьба, я сказал, что для меня это счастье и удовольствие вести такое мероприятие. 

Почему вы решили заняться преподавательством?

- Да, я сам задаюсь этим вопросом! У меня есть огромный опыт, я прошел через все ошибки сам и могу в этом плане помочь, тем более пока у меня есть рвение. Кто знает, может я захочу в старости этим заниматься? Трамп, вон, тоже, видите, в фильмах снимался, а потом раз и всё! Мне доставляет это удовольствие. Я уже 5 лет преподаю, правда, ни разу еще за это время не забирал свою зарплату. Мне уже на днях позвонили, сказали, что сумма зашкаливает, которая может лежать в институте - около 28 тысяч.  

Следите за "Евровидением", что потеряла Россия, не принимающая участие в конкурсе в этом году? 

- Все же понимают, что это политическая история. Сам конкурс давно превратился в определенную машину по зарабатыванию денег. Он подводится под сталкивание людей в культуре и музыке, и это ужасно! Да, 10 лет назад у нас вообще не показывали этот конкурс и не знали, что такое «Евровидение».этот конкурс вообще в нашей стране не транслировался, и о нем мало кто знал. «Да, Билан победил в свое время с прекрасным выступлением, но это чисто человеческие достижения того или иного артиста. Это не достижение страны. Если бы страна давала грант, помогала нанять режиссеров, хореографов, это одно. Однако на это тратится сам артист. У Лазарева благодаря Киркорову появилась возможность поставить у греков и сделать интересный номер — и слава богу. Гагарина отделалась платьем, на которое все проецируется. Полине было так комфортно. Это же не главная наша проблема, что в России не показывают конкурс. У нас проблемы с зарплатами, лекарствами.. 

Артист признался, что даже не смотрит "Евровидение" в прямом эфире, в лучшем случае - записи ярких выступлений. В конце встречи певцу подарили национальный татарский головной убор - тюбетейку, а артист в свою очередь поделился с журналистами своим альбомом с песнями и автографами. 

Светлана Михайлова, 12.05.2017, 19:00
Тэги: Знаменитости, Искусство, Казанцы
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Комментарии

Горожанин12 мая 2017, 20:55
Х у и соси пр идурок
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