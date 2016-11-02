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Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин вновь вернулся в СИЗО

Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин вновь вернулся в СИЗО
16+
Фото: prav.tatarstan.ru
Ранее Мусина госпитализировали из-за проблем с сердцем

Арестованного экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина вернули из больницы в СИЗО №2 Казани, об этом сообщает "Татар Информ" со ссылкой на пресс-службу УФСИН по РТ.

- Роберт Мусин прошел необходимое медицинское обследование и лечение. Состояние его здоровья стабилизировалось, поэтому его вернули с СИЗО №2, – отметили в ведомстве.

Напомним, депутата Госсовета РТ госпитализировали из-за возникли проблемы с сердцем

Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше 2 млрд рублей.

Он был арестован до 16 июля, при этом Мусин на последнем заседании попросил суд рассмотреть ходатайство  без его участия. Также он отказался от видео-конференции из СИЗО - из-за болезни.

Н. Вильданов, 12.05.2017, 17:46
Тэги: Крушение Татфондбанка
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