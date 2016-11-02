Сбербанк разрешил получать перевыпущенные карты в любом отделении

Сбербанк решил большую часть проблем, связанных с получением карт в любом отделении, и планирует до конца года снять ограничения полностью, заявил зампред правления банка Александр Торбахов.

- Нас пинали за то, например, что если клиент выпускал карту в одном месте,… если клиент имеет карту в одном территориальном банке, то не может в другом — эта проблема решена, — цитирует РИА Новости слова Торбахова.

По его словам, сейчас клиенты уже могут забрать карту в другом территориальном банке или даже заказать.

- В чем была ещё одна проблема, был ещё один неприятный пост, когда у клиента случился плановый перевыпуск и он не сказал, что он хочет это делать в другом отделении и карта была выпущена и доставлена в другое отделение, а клиент (пришёл за картой – ред.) в другом городе, — отметил он.

Тогда, по его словам, сделать было уже ничего нельзя. Теперь же эту проблему удалось решить и клиент может перезаказать новую карту.

Единственная пока нерешенная проблема — когда карта уже находится несколько дней в выпуске. Тогда ее нельзя перенаправить, заменить и заказать новую. Но и это ограничение исчезнет в 2017 году, заверил Торбахов.