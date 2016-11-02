В Казани на два дня полностью перекроют улицу Вишневского

В Казани с сегодняшнего дня и до 30 мая закрыта проезжая часть по улице Производственная возле здания №15 по улице Фаткуллина (Азимовская мечеть). Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства.

- Закрытие связано с проведением работ по благоустройству территории, - говорится в сообщении.

Кроме того, в Казани с 6.00 13 мая до полуночи 14 мая полностью закроется проезжая часть ул.Вишневского от пр.Универсиады до моста «Миллениум».

- В связи с ремонтом изменятся схемы движения общественного транспорта, - сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, 13 мая на участке от ул.Н.Ершова до пр.Универсиады изменятся схемы движения автобусных маршрутов №№1, 4, 25, 43, 71 по ул.К.Маркса – ул.Пушкина – ул.Островского – ул.Т.Миннулина – ул.Назарбаева – далее по маршрутам.

14 мая на участке в направлении от ул.Калинина до ул.Н.Ершова:

маршруты №№28а, 54 будут следовать по ул.Н.Ершова – мост «Миллениум» – далее по маршруту;

маршруты №№22, 30, 89, 90 будут следовать по ул.Гвардейская – ул.Н.Ершова – далее по маршрутам;

маршрут №№1, 4, 25, 43, 71 будут следовать по ул. Островского – ул.Пушкина – ул.К.Маркса - ул.Н.Ершова.