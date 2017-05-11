В Казани сорванная ветром крыша упала на припаркованные автомобили. Происшествие произошло сегодня днем на улице Химической на автостоянке.

- Со стоящего рядом здания ветром сорвало кровлю, которая упала на припаркованные рядом автомобили, - передает «Эфир 24».

Сообщается, что пострадало не менее 5 машин.

Отметим, что МЧС по РТ объявил штормовое предупреждение. До конца дня на территории республики ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 21-26 м/с.

Так, ведомство рекомендует в случае ухудшения погодных условий при нахождении на улице не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы. Также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

- Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания, - сообщает пресс-служба ведомства.