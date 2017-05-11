Руководитель Следственного комитета по РТ за год заработал 2,7 млн рублей

Руководитель Следственного комитета по РТ Павел Николаев за 2016 год заработал почти 2,8 млн рублей, его жена 53,1 тыс рублей. Сведения об этом опубликованы на официальном сайте ведомства.

Так, в пользовании Николаева и его жены находится квартира (112,6 кв.м). В качестве владельца квартиры указан их несовершеннолетний ребенок. Автомобиля нет.

К примеру, заместитель руководитель Ильяс Масаллимов, как и его жена, за год заработали по 4,1 млн рублей. В собственности у него жилой дом (465,8 кв.м), земельный участок (1718 кв.м). Также каждый из супругов имеет автомобиль Toyota. Кстати, этот показатель является самым высоким среди всего руководства ведомства.