Депутат, подозреваемый во взятке в 24 млн рублей, объявил голодовку

Сегодня, 12 мая, Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению апелляционной жалобы защиты депутата Казгордумы, экс-лидера фракции «Единой России» Надыра Хайруллина.

Так, Хайруллин суду заявил, что с 8 мая объявил голодовку. Кроме того, он сказал, что у него начались проблемы со здоровьем. Он также рассказал, что живет на пенсию, что ему помогают родственники.

- Я не согласен с решением суда, поэтому я не вижу иного пути и объявил голодовку. Все вменяемые мне обвинения не состоятельны и прошу изменить меру пресечения, - сказал он, передает "Татар-информ".

Напомним, 28 апреля Советский районный суд Казани арестовал генерального директора ООО «Мойдодыр-Казань», депутата Казгордумы Надыра Хайруллина. Он подозревается в даче взятки в размере 24 млн рублей для сотрудников исполкома Казани, которые должны были узаконить незаконно возведенные таунхаусы. По решению суда Надыр Хайруллин останется в СИЗО до 10 июня.