Полиция Казани начала искать школьницу, которая уехала автостопом с музыкантами

Полиция Казани начала искать 17-летнюю ученицу 9 класса Ариадну Кожушнову, которая 26 апреля ушла из дома и пропала, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Девушка уже после 26 апреля несколько раз звонила отцу и говорила, что уехала с музыкантами автостопом в Краснодар, при этом обещала вернуться 9 мая, однако пропала.

Отец девушки после этого обратился в полицию, сейчас ведутся поиски девушки.