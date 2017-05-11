В Казани на стройке на проспекте Победы нашли пять снарядов времен Великой отечественной

В Казани около стройки возле дома №58 на проспекте Победы накануне утром нашли пять бомб времен Великой Отечественной войны, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Снаряды нашли во время раскопки земляного грунта. Увидев в выкопанной яме несколько подозрительных объектов, рабочие вызвали полицейских.

Саперы выяснили, что снаряды не представляют опасности, так как были учебными. Их отправили на уничтожение.