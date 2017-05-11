АСВ требует от «Бинбанка» 2,7 млрд рублей за сделку с Татфондбанком

Агентство страхования вкладов (АСВ) обратилось в Арбитражный суд Татарстана с требованием взыскать с «Бинбанка» 2,7 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Сообщается, что перед крахом Татфондбанк передал «Бинбанку» ряд кредитов в обмен на свои облигации.

- АСВ требует признать сделку недействительной. Иск был подан 6 апреля, - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка.

Признание Татфондбанка банкротом означает, что кредиторы, не попавшие под страховку АСВ, начнут получать денежные компенсации согласно очереди, предусмотренной законом. Напомним, что 30 марта ЦБ РФ объявил о начале приема требований кредиторов банка.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка".