Самый богатый депутат Зеленодольска заработал в 2016 году в 7 раз больше мэра

Портал ProKazan.ru изучил декларации народных избранников

Недавно зеленодольские депутаты во главе с мэром города отчитались о своих доходах за 2016 год. В общей сложности они заработали более 65 миллионов рублей. Портал ProKazan.ru изучил декларации народных избранников и выяснил, чей кошелек оказался внушительнее.

Прошлый год стал удачным для Александра Тыгина. Его доходы выросли на 400 тысяч и составили 2,9 миллионов рублей. Внушительная для Зеленодольска сумма выглядит скромнее на фоне доходов президента Татарстана Рустама Минниханова (7,5 миллионов) и мэра Казани Ильсура Метшина (4,5 миллиона).

Доходы супруги Александра Тыгина, наоборот, упали до с 715 до 581 тысяч, но при этом она обновила свой автомобиль. Теперь у нее в гараже вместо «Джипа» стоит «Субару».

Самым богатым депутатом стал 28-летний гендиректор Зеленодольского молочноперерабатывающиего комбината Артур Егоров (на главном фото). В 2016 году его доходы составили 20,8 миллионов рублей. Для сравнения, в 2015 году он заработал «всего» 14,5 миллионов.

Самый скромный доход среди народных избранников у 29-летнего депутата Марата Хайруллова. На протяжении двух последних лет он держится на уровне 120 тысяч рублей за год.

В декларациях указаны также доходы членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей. Удивительно, но некоторые из них зарабатывают больше своих родителей. В 2015 году, например, доход сына Азата Нигматуллина составил 5,2 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем у самого депутата. В этом году в декларации он не попал, так как достиг совершеннолетия.