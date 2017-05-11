В Татарстане в реке нашли труп мужчины

Накануне в Нижнекамском районе Татарстана в реке Шешма нашли тело 62-летнего мужчины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, тело мужчины обнаружила его супруга на берегу реки примерно в 18.00.

- Женщина вытащила его на берег и переодела в сухую одежду. После вызвала скорую помощь, - сообщили в ведомстве.

По прибытию на место происшествия врачи констатировали смерть. Как уточнили сотрудники полиции, мужчина недавно перенес операцию на сердце.