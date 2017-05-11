Правительство РФ упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий

Правительство России упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня на сайте правительства.

Так, если гражданин, претендующий на страховую пенсию какое-то время ухаживал за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, а также трудоспособными лицами, которым производились ежемесячные компенсационные выплаты, то ему будет легче подтвердить период ухода для начисления собственной пенсии.

Отмечается, что для этого будет достаточно сведений индивидуального учета.

- Сведения вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход, - говорится в сообщении.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что в стаж будут включены периоды, когда гражданин платил страховые взносы за себя или другого человека. А также периоды, когда гражданин был необоснованно привлечен к уголовной ответственности и потом реабилитирован или был временно отстранен от работы, отмечают "Известия".