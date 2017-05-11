Стало известно, где в Казани откроется еще один ресторан «Макдоналдс»

В этом году в Казани на проспекте Победы откроется еще один ресторан сети «Макдоналдс». Об этом сообщил президент компании «Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов, передает «Бизнес Online».

- Это будет первая в этом году площадка в Казани. Заведение откроется в ближайшие месяцы, - сказал Хасбулатов.

Однако это будет не единственная точка. Так, по словам президента компании, в столице Татарстана планируется открыть еще один ресторан сети.

- Заведение планируем открыть еще и в следующем году. В настоящее время для него идет поиск площадки, - отметил собеседник издания.

Кстати, в этом году всего по России планируется открыть 50 ресторанов сети «Макдоналдс». Помимо Казани, рестораны сети есть в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Елабуге.

Для справки:



В 2015 году «Макдоналдс» открыл в России 59 новых ресторанов против 73 точек годом ранее — таким образом, темпы расширения сети быстрого питания снизились.



Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами. Свой первый ресторан они открыли в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния. В настоящее время занимает второе место по количеству ресторанов во всем мире после сети Subway.