В Татарстане объявили в розыск чиновника по делу о взятке в 15 тысяч рублей

В Набережных Челнах объявили в федеральный розыск 31-летнего специалиста управления административно-технической инспекции города Рустема Рахматуллина, об этом сообщает "Татар Информ". Его подозревают в получении взятки в 15 тысяч рублей.

По предварительным данным, 23 января 2017 года чиновник контролировал соблюдение правил благоустройства города и обнаружил нарушение в обращении с отходами у предпринимателя, владеющего баром. Затем муниципальный служащий потребовал от предпринимателя 15 тыс. рублей за несоставление протокола об административном правонарушении. Предприниматель передал деньги через посредницу.

В итоге на Рахматуллина было возбуждено дело по статье "Получение взятки", сейчас идут поиски чиновника.