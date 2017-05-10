В Казани в гараже нашли мертвую девушку

В Казани в гаражном комплексе "Железнодорожник" в поселке Займище утром 9 мая была найдена мертвой 29-летняя девушка, она находилась в своей машине "ВАЗ-2108". Первоначально информация появилась в соцсетях, ее подтвердил источник ProKazan.ru.

Тело девушки было найдено около 8 часов утра, предварительно, она скончалась примерно за 12 часов до этого.

- Погибшую нашли сидящей на водительском сиденье авто, по одной из версий, она умерла из-за отравления угарным газом - девушка закрыла дверь гаражного бокса, а автомобиль оставила заведенным, в итоге отравилась выхлопами - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту начата доследственная проверка.