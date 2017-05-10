Путин подписал указ против анонимности в Сети

Президент России Владимир Путин подписал указ против анонимности в интернете и об урегулировании похожих на средства массовой информации сервисов. Об этом говорится в "Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы", опубликованной на сайте Кремля.

Согласно указу в течение полугода правительство должно заняться поддержкой традиционных СМИ и урегулированием похожих на них сервисов. Речь идет о новостных агрегаторах, социальных сетях, интернет-телевидении, мессенджерах, а также о любых сайтах в интернете. Как говорится в документе, подобные меры необходимы для "формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений".

В стратегии развитии информационного общества предлагается принять меры, которые бы исключили анонимность пользователей Сети и их "безответственность и безнаказанность". Кроме того, планируется создать специальную систему, гарантирующую "личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации".

По распоряжению главы государства, с 1 октября 2017 года чиновники должны разработать меры, которые позволили бы государственным органам перейти на российские средства шифрования, а также создать систему защиты российской инфраструктуры от кибератак.

Приоритетом при использовании информационных и коммуникационных технологий в стратегии объявлены "традиционные российские духовно-нравственные ценности" и соблюдение основанных на них "норм поведения".