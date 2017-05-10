В Набережных Челнах назвали причину провала двух «Камазов» под землю

Причиной провала двух «Камазов» в Набережных Челнах стал подмыв грунтовых вод. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Кориб», где и случился инцидент.

На предприятии заявили, что работы на данном участке уже начались и будут завершены к концу недели. Также «Камазы» будут отремонтированы и выставлены на продажу.

- Руководство компании не исключает возможность провокационных действий со стороны конкурентов по устранению новых моделей российских тягачей, - говорится в сообщении.

Напомним, происшествие произошло 4 мая на территории предприятия «Кориб». Фирма является дилером акционерного общества «КАМАЗ».