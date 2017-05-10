Министр спорта РТ: «Самый популярный матч Кубка конфедераций — Россия-Мексика»

Самым популярным матчем предстоящего Кубка конфедераций стала игра между сборными России и Мексики, которая состоится в Казани. Об этом на брифинге в кабинете министров РТ сообщил министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

- Самый популярный матч — Россия-Мексика. Билеты еще есть в продаже, но половина уже продана, - сказал Леонов.

Так, по словам министра, в основном билеты покупают россияне. Из них — большая доля татарстанцев, а также жителей соседних республик.

- На матчи турнира уже выкупили половину билетов. Динамика продаж хорошая. Мы ожидаем, что «Казань Арена» соберет аншлаг, - отметил он.

Напомним, перед матчами Кубка конфедераций на стадионе «Казань Арена» пройдет тестовый матч между «Рубином» и ЦСКА 17 мая. Прийти на игру можно будет бесплатно. Для этого необходимо получить паспорт болельщика на сайте fan-id.ru. Кстати, паспорт болельщика необходим для посещения всех матчей Кубка конфедераций.

Справка



Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.