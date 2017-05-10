Аномальный май: в Татарстане местами выпал снег

Совсем не майская погода пришла в Республику Татарстан. Сегодня сразу в нескольких районах Татарстана выпал снег. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Снег выпал в Чистопольском, Мамадышском, Алькеевском районах.

Так, по прогнозам синоптиков, в Татарстане по-прежнему сохранится прохладная и дождливая погода.