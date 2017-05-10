В Казани задержали четырех парней, ограбивших и избивших двух студентов из Турции

В Казани правоохранительные органы задержали четырех парней от 16 до 20 лет, которые 9 мая избили и ограбили двух 20-летних студентов Аграрного университета, по данному факту было возбуждено дело по статье "Разбой". Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, нападение на студентов произошло около дома №80 по улице Гареева около 21:00.

- Подозреваемые также забрали у одного из студентов кошелек с 16 тыс рублей, после чего ушли, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту 10 мая СКР возбудил уголовное дело, сейчас выясняются все обстоятельства.