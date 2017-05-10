В Казани разыскивают 18-летнего парня, который ушел из дома 6 мая и пропал

В Казани полиция разыскивает 18-летнего Данила Фазлуллина, который утром 6 мая ушел из своего дома по улице Латышских Стрелков и пропал, об этом сообщила мать пропавшего парня.

Приметы пропавшего парня: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые.

Особые приметы: на лбу след от ветряной оспы, есть шрам от аппендицита.

Пропавший парень был одет в серо-синюю куртку с капюшоном с пятнами, синие джинсы, темно-синие кроссовки. При себе имел паспорт и медицинский полис.

Людей, которые видели пропавшего парня, просят обращаться по телефону +79274229458.

Поисками парня также занимается полиция, куда обратилась мать пропавшего.