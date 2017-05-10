СМИ: в России появится электронная карта кладбищ

В России появится едина электронная карта кладбищ. Пока проект «Кладбищароссии.рф» охватывает только Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом сообщают «Известия».

- Задумка в том, чтобы была не только максимально полная база захоронений, но и возможность проложить точный маршрут, с фотографиями. Сейчас у нас ребята как раз делают фото, проверяют все данные на местах. На сайте будут и обычные кладбища, и мемориалы, и воинские захоронения. Все данные мы и собираем, и проверяем вручную, за несколько месяцев удалось полностью «оцифровать» Санкт-Петербург и Ленобласть, - сказал гендиректор ООО «РусКладбища» Максим Логанов.

Отмечается, что Роскомнадзор дал компании разрешение на обработку персональных данных.

При этом на сайте нельзя просмотреть список всех захоронений — чтобы найти данные о конкретном человеке, нужно знать его фамилию, имя и отчество, кроме того, можно ввести в форму поиска дату рождения и дату смерти.