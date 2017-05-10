В Казани насмерть разбился мужчина, упав с 9 этажа

В Казани насмерть разбился 68-летний мужчина, упав с 9 этажа. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил житель дома.

Происшествие произошло сегодня в 4 часа утра в Ново-Савиновском районе на улице Козина.

- По словам полицейских, мужчина мучился головными болями, вот и не выдержал. Жена в это время была дома, спала, - сказал очевидец.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.