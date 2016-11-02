В Татарстане пациент с арбалетом напал на врачей «скорой»

В Зеленодольске в одном из домов на улице Комарова пьяный мужчина с арбалетом напал на врачей "скорой", об этом сообщает "Татар Информ" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РТ.

6 мая около 23:00 врачи приехали на вызов мужчины, выяснилось, что он был сильно пьян, при этом встретил их в нижем белье и с арбалетом в руках. Врач и фельдшер находились в тот момент в коридоре и успели выбежать в подъезд.

Мужчина с арбалетом бросился вслед за врачами, однако так как в итоге он в них не выстрелил и при этом не смог догнать, то фельдшеры обращаться в полицию не стали.