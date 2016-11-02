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В Татарстане пациент с арбалетом напал на врачей «скорой»

В Татарстане пациент с арбалетом напал на врачей "скорой"
16+
Фото: портал ProKazan.ru

В Зеленодольске в одном из домов на улице Комарова пьяный мужчина с арбалетом напал на врачей "скорой", об этом сообщает "Татар Информ" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РТ.

6 мая около 23:00 врачи приехали на вызов мужчины, выяснилось, что он был сильно пьян, при этом встретил их в нижем белье и с арбалетом в руках. Врач и фельдшер находились в тот момент в коридоре и успели выбежать в подъезд.

Мужчина с арбалетом бросился вслед за врачами, однако так как в итоге он в них не выстрелил и при этом не смог догнать, то фельдшеры обращаться в полицию не стали.

 

Н. Вильданов, 10.05.2017, 20:32
Тэги: Происшествия, Зеленодольск
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Комментарии

Горожанин10 мая 2017, 20:46
Дэрил?
2
1
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Горожанин10 мая 2017, 20:53
Врачам надо разрешить таким дебилам руки с ногами ломать, а потом гипс накладывать этому биомусору.
3
2
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Горожанин10 мая 2017, 21:01
Быстро бегают врачи скорой ! А чего обращаться то сразу не стали, и вдруг вспомнили?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин10 мая 2017, 21:02
Ситуация выходит из под контроля.
Общество находится в тупике.
Никакая лапша на уши не помогает.
Зомбированные происходящим вокруг
Начинают ......как зомби.. ситуация ухудшается.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин10 мая 2017, 21:02
Ну да, аж 5 дней прошло, чего вдруг заяву писать решили?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин10 мая 2017, 21:04
0
0
Согласны с автором?
Горожанин10 мая 2017, 21:18
Татары - дикий народ....
2
1
Согласны с автором?
Горожанин10 мая 2017, 21:31
В ответ на комментарий пользователя
Ситуация выходит из под контроля.
Общество находится в тупике.
Никакая лапша на уши не помогает.
Зомбированные происходящим вокруг
Начинают ......как зомби.. ситуация ухудшается.
Развернуть
Сдох бы уже,не мучался.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин10 мая 2017, 21:45
Надо было этого каманчи все же сдать, а так он вывод сделает : надо повторить!
1
1
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Горожанин10 мая 2017, 21:56
Надо скорой помощи хотябы перцовые балончики выдать для самообороны!!!
0
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