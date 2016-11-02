Никаких яиц всмятку: в Роспотребнадзоре РТ напомнили о профилактике птичьего гриппа

Категорически не рекомендуется употреблять в пищу сырые яйца, яичницу-глазунью, «гоголь-моголь», добавлять яйца в соуса без дальнейшей термической обработки

В связи со вспышкой птичьего гриппа в Лаишевском районе в Роспотребнадзоре РТ напомнили о профилактике этого вируса.

Перед употреблением мясо птицы необходимо подвергать тепловой обработке при температуре не ниже +70°С, яйца варить не менее 6 минут. При этой температуре вирус птичьего гриппа погибает, и даже в случае заражения птицепродукции вирусом гриппа, продукты, прошедшие достаточную тепловую обработку, становятся безопасными. Категорически не рекомендуется употреблять в пищу сырые яйца, яичницу-глазунью, «гоголь-моголь», добавлять яйца в соуса без дальнейшей термической обработки.

Кроме того, с целью профилактики гриппа птиц необходимо соблюдать следующие правила:

-не хранить сырое мясо с продуктами, готовыми к употреблению;



-не использовать одну и ту же разделочную доску и одни и те же нож и кухонную посуду для разделки и хранения сырого мяса и продуктов, готовых к употреблению;



-при приготовлении пищи рекомендуется тщательно обрабатывать яйца, вымыв их водой с мылом, теплым 0,5% раствором кальцинированной соды или разрешенными для этих целей моющими и дезинфицирующими средствами, ополаскивать холодной проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую посуду;



- не использовать сырые или сваренные всмятку яйца в продуктах, которые не будут проходить дальнейшую тепловую обработку;



-после работы с сырыми мясом и яйцами необходимо вымыть руки, а также все поверхности и посуду водой с моющим средством;



- для питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченую воду;



- не покупать мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли, без сопроводительных документов (ветеринарного свидетельства), подтверждающих их происхождение, качество и безопасность;



- соблюдать меры личной профилактики;



- при наличии в подсобном хозяйстве поголовья птиц соблюдать санитарно-ветеринарные правила по уходу и содержанию. При наличии у птиц подозрительных симптомов – сообщить ветеринарному инспектору.

По данным Роспотребнадзора, при инфицировании людей вирусом птичьего гриппа инкубационный период составляет в среднем от двух до пяти дней и может достигать до 17 дней.

Первоначальные симптомы обычно включают высокую температуру (от 38°C) и кашель. В дальнейшем могут возникать признаки и симптомы поражения нижних дыхательных путей, включая одышку или затрудненное дыхание; возможны диарея, рвота, боли в области живота, кровотечение из носа или десен и боль в области груди.