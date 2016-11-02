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Никаких яиц всмятку: в Роспотребнадзоре РТ напомнили о профилактике птичьего гриппа

Никаких яиц всмятку: в Роспотребнадзоре РТ напомнили о профилактике птичьего гриппа
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Фото: Pixabay
Категорически не рекомендуется употреблять в пищу сырые яйца, яичницу-глазунью, «гоголь-моголь», добавлять яйца в соуса без дальнейшей термической обработки

В связи со вспышкой птичьего гриппа в Лаишевском районе в Роспотребнадзоре РТ напомнили о профилактике этого вируса.

Перед употреблением мясо птицы необходимо подвергать тепловой обработке при температуре не ниже +70°С, яйца варить не менее 6 минут. При этой температуре вирус птичьего гриппа погибает, и даже в случае заражения птицепродукции вирусом гриппа, продукты, прошедшие достаточную тепловую обработку, становятся безопасными. Категорически не рекомендуется употреблять в пищу сырые яйца, яичницу-глазунью, «гоголь-моголь», добавлять яйца в соуса без дальнейшей термической обработки.

Кроме того, с целью профилактики гриппа птиц необходимо соблюдать следующие правила:

-не хранить сырое мясо с продуктами, готовыми к употреблению;

-не использовать одну и ту же разделочную доску и одни и те же нож и кухонную посуду для разделки и хранения сырого мяса и продуктов, готовых к употреблению;

-при приготовлении пищи рекомендуется тщательно обрабатывать яйца, вымыв их водой с мылом, теплым 0,5% раствором кальцинированной соды или разрешенными для этих целей моющими и дезинфицирующими средствами, ополаскивать холодной проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую посуду;

- не использовать сырые или сваренные всмятку яйца в продуктах, которые не будут проходить дальнейшую тепловую обработку;

-после работы с сырыми мясом и яйцами необходимо вымыть руки, а также все поверхности и посуду водой с моющим средством;

- для питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченую воду;

- не покупать мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли, без сопроводительных документов (ветеринарного свидетельства), подтверждающих их происхождение, качество и безопасность;

- соблюдать меры личной профилактики;

- при наличии в подсобном хозяйстве поголовья птиц соблюдать санитарно-ветеринарные правила по уходу и содержанию. При наличии у птиц подозрительных симптомов – сообщить ветеринарному инспектору.

По данным Роспотребнадзора, при инфицировании людей вирусом птичьего гриппа инкубационный период составляет в среднем от двух до пяти дней и может достигать до 17 дней.

Первоначальные симптомы обычно включают высокую температуру (от 38°C) и кашель. В дальнейшем могут возникать признаки и симптомы поражения нижних дыхательных путей, включая одышку или затрудненное дыхание; возможны диарея, рвота, боли в области живота, кровотечение из носа или десен и боль в области груди.

Н. Вильданов, 10.05.2017, 19:33
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин10 мая 2017, 20:13
Вот я сегодня яичек купил,а вы такое пишите! Что я теперь жрать то буду? Всю малину сбили.А я очень яички любли
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Горожанин10 мая 2017, 20:17
В ответ на комментарий пользователя
Вот я сегодня яичек купил,а вы такое пишите! Что я теперь жрать то буду? Всю малину сбили.А я очень яички любли
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Так ешь! Никто ж не запрещает. Дохни...
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ага10 мая 2017, 20:20
Надо яйки запретить!Как запретили разводить огонь и жарить шашлык ! Яйки -Go home!!! :-D
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Горожанин10 мая 2017, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
Так ешь! Никто ж не запрещает. Дохни...
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Зачем дохнуть то сразу? Можно их варить по дольше и все
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эльмира10 мая 2017, 20:26
В ответ на комментарий пользователя
Вот я сегодня яичек купил,а вы такое пишите! Что я теперь жрать то буду? Всю малину сбили.А я очень яички любли
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Вообще-то правильно яйца, яйцо, а вот яички, только у мужчин бывают;-)
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