В Нижнекамске возбудили дело на приставов, закрывших дела у десяти должников по ЖКХ

В Нижнекамске Следственный комитет возбудил дело в отношении судебных приставов, которые незаконно оканчивали исполнительные производства на должников за ЖКХ, об этом ProKazan.ru сообщил источник.

- Подозреваемые с января 2015 года по октябрь 2016 года, делая вид, что они взыскали с десяти должников деньги, и стараясь улучшить показатели, закрыли исполнительные производства, тем самым нарушив интересы взыскателей, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями", одна из подозреваемых - 30-летняя судебный пристав - была задержана, сейчас она находится под домашним арестом.

Выясняются личности других подозреваемых, идет расследование.