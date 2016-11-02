Под Казанью будут судить водителя Mitsubishi, который пьяным устроил ДТП с тремя жертвами

В Лаишевском районе Татарстана будут судить 51-летнего Александра Матвеева, который утром 25 февраля пьяным за рулем Mitsubishi на "встречке" столкнулся с Daewoo, где погибла целая семья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, 25 февраля рано утром перед въездом в село Именьково пьяный 51-летний водитель на Mitsubishi L200 выехал на встречную полосу движения, где врезался в Daewoo Matiz, в котором ехала семья с ребенком из Казани.



На месте погибли 35-летний водитель Daewoo, его 33-летняя гражданская супруга и ее 7-летний ребенок. Кроме того, погибшая женщина была беременна.



По данному факту было возбуждено дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц", оно направлено в суд.