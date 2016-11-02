В Татарстане 1,5-годовалый ребенок едва не утонул в реке

В Мензелинском районе Татарстана 1,5-годовалый ребенок чуть не утонул в реке из-за невнимательности родителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что происшествие произошло накануне в 17.20 в селе Кадряково.

- 37-летняя женщина зашла в дом, оставив ребенка на берегу реки Мензеля. А когда вернулась, то его не обнаружила, - отметили в ведомстве.

Мать стала искать ребенка в воде и через некоторое время обнаружила его без сознания. Малыш был доставлен в медицинский центр Набережных Челнов. У него случилась временная асфиксия дыхательных органов. В настоящее время его состояние стабильное, он находится в сознании.