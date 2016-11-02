В Казани задержали пенсионера, который в отделе полиции ударил по лицу сержанта

В Казани в отделе полиции №8 на Оренбургском тракте пьяный 60-летний пенсионер несколько раз ударил в лицо 30-летнего старшего сержанта полиции, об этом происшествии, случившемся вечером 8 мая, сообщил источник ProKazan.ru.

- У пьяного мужчины в фойе отдела полиции начался конфликт с сотрудником правоохранительных органов, в ходе которого он напал и несколько раз ударил полицейского, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас по данному факту идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголвоного дела. Подозреваемого отпустили домой.