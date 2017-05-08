СК возобновил громкое дело в отношении экс-начальника ОП «Дальний»

В Казани следователи возобновили уголовного дело в отношении экс-начальника отдела полиции «Дальний» Ильгиза Ахметзянова, который обвиняется в пытках задержанного. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Отмечается, что с 2012 года расследование уголовного дела в отношении Ахметзянова было прекращено в связи с тем, что он находился на стационарном лечении.

Эксперты указали, что временное тяжелое заболевание препятствует участию экс-полковника полиции в следственных действиях на протяжении 6-12 месяцев.

- В настоящее время возникла необходимость в производстве следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия обвиняемого, - сообщили в Следственном комитете по РТ.

Напомним, 22 февраля 2011 года студента КФУ доставили в отдел полиции «Дальний» по подозрению в хулиганстве. Оперативники нанесли задержанному как минимум 18 ударом, в том числе замочным ключом, выбивая из него признательные показания.

Так, согласно материалам дела, после в камеру к 21-летнему парню зашел начальник ОП «Дальний» Ильгиз Ахметзянов.

- Он говорил, что создаст проблемы для моих родителей, если я не признаюсь в совершении преступления, - рассказывал на допросе потерпевший. - Ахметзянов сначала плюнул на меня, а потом нанес два удара по голове. Он приказал мне встать, снять верхнюю одежду и свитер и нанес 3-4 удара в область грудной клетки. Так и не получив от меня признания, он вышел из камеры и сказал дежурному, чтобы меня посадили на 15 суток.

4 февраля 2015 года вступил в законную силу приговор по «объединенному» делу о пытках в ОП «Дальний». 8 бывших сотрудников полиции (в зависимости от роли каждого) обвинялись в превышении полномочий, превышении полномочий с применением насилия, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Они получили от 1 года и 8 месяцев в колонии-поселении до 13 лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Потерпевший отсудил 60 тысяч рублей с МВД РФ за незаконные действия полицейских.