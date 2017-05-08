Башкирский «Джастин Бибер» попал в больницу, его концерт отменен

Популярный башкирский музыкант Элвин Грей (Радик Юльякшин) попал в больницу, его концерт в Агидели был отменен. Об этом сообщает ProUfu.ru.

- Действительно, Радику стало плохо. От переутомления у него подскочило давление, мы вызвали скорую. Сейчас он находится в Казани. К сожалению, сегодняшний концерт придется отменить, - прояснил ситуацию директор Радика Артем.

27-летний Радик Юльякшин стал первым исполнителем в Башкортостане, который пришел в российский шоубиз из национальной эстрады и стал очень популярным за короткий промежуток времени.



Победитель всероссийского конкурса «Я - артист»-2013 в номинациях «Любимец публики», «Выбор Бриллиант-Медиа», «Хит-прорыв». Обладатель номинации певец года в Башкортостане 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 годов. Обладатель Гран-при по версии телеканала «Туган тел» - Татарстан в номинации «ХИТ года-2012». Обладатель Гран-при в номинации «ХИТ года в Башкортостане-2012». Поет сразу на трех языках: на татарском, русском и башкирском. Записал несколько аудиоальбомов.