Мужчину, пропавшего после приезда в Казань на лечение, нашли мертвым

В Чувашии около города Козловка нашли мертвым 39-летнего Бурлакова Вячеслава, который в начале февраля 2017 года приехал на маршрутном автобусе из Нижнего Новгорода в столицу Татарстана и пропал. Информация появилась в соцсетях, ее подтвердил источник ProKazan.ru.

- 28 апреля в садовом домике был найден труп мужчины, сестра пропавшего опознала в нем своего брата, - рассказали ProKazan.ru.

Напомним, погибший 3 февраля вечером приехал в Казань, чтобы пройти лечение от алкоголизма в местном реабилитационном центре, он вышел на остановке на улице Саид-Галеева, после чего исчез.

После пропажи мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство", сейчас выясняется, как именно погибший из Казани попал в Чувашию.