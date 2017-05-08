В Казани несколько поездов встали из-за мужчин, пытавшихся украсть силовой кабель станции

В Казани около ЖД станции "Восстания-Пассажирская" двое мужчин попытались похитить силовой кабель, из-за чего у трех поездов произошла задержка в движении, об этом ProKazan.ru сообщил сегодня источник.

- Вечером 6 мая подозреваемые попытались украсть силовой электрический кабель, который питает нечетную горловину станции. В результате из-за их действий поезд "Бирюли-Волжск" задержался на 1 час, "Бирюли-Васильево" на 40 минут и скоростной поезд "Ижевск-Москва" на 10 минут, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту были задержаны двое жителей города 40 и 27 лет, сейчас идет расследование, выясняются все обстоятельства.