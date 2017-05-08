В Татарстане на акции «Бессмертный полк» за «плохой» плакат задержали двух женщин

Накануне в Альметьевске на шествии «Бессмертный полк» были задержаны две женщины, которые держали в руках плакат «Мой дед воевал за СССР». Об этом сообщил активист Сергей Андреев, передает «Idel.Реалии».

- Марию Якупову и Зухру Шумину задержали около 15.20 у дворца культуры «Нефтьче». Потом их доставили в ОМВД Альметьевска, - сообщил активист.

Сообщается, что женщины хотели пройти марш с плакатом «Мой дед воевал за СССР». Однако сотрудник полиции сказал им, что плакат не соответствует регламенту проведения мероприятия.

- Для участия в акции должна быть фотография ветерана ВОВ, или хотя бы надпись, где он воевал и так далее, - уточнил сотрудник полиции.

Женщин предупредили, если они пройдут с шествием, то их обвинят в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Тогда они решили вернуться домой, но их тут же задержал тот же сотрудник.

В полиции женщинам сообщили, что их задержали из-за того, что поступил звонок на «02». Они написали объяснительные, после чего их отпустили домой.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru публиковал репортаж с акции «Бессмертный полк» в Казани. В мероприятии приняли участие около 120 тысяч человек.