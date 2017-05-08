Сегодня в Казани ожидается 12 градусов тепла

Сегодня, 10 мая, в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер западный умеренный. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура воздуха днем составит 10-12 градусов тепла.

Отметим, что, по данным сайта Гидрометцентра России, такая температура воздуха сохранится на протяжении всей недели.