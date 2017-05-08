Военный парад в Казани: Минниханов за рулем «Победы», слезы и воспоминания ветеранов

Портал ProKazan.ru побывал на торжественной части праздника и узнал, как казанцы почтили память тех, кто защищал нашу Родину

Сегодня вся Россия отмечает один из самых важных событий для страны - День Победы. Портал ProKazan.ru побывал на торжественной части праздника и узнал, как казанцы почтили память защищавших нашу Родину.

72-ю годовщину Великой Победы 9 мая 2017 года Казань по традиции отметила большим парадом.

В этом году Парад Победы прошел не на площади Свободы, как это было раньше, а на площади Тысячелетия, где специально возвели сцену на несколько тысяч человек. Перенос места празднования власти города обосновали большим количеством участников парада: в этом году к нему присоединились кадетский полк, юнармия и колонна ретроавтомобилей.

Собираться на площадь Тысячелетия казанцы начали за несколько часов до начала мероприятия. Горожане стягивались как на саму площадь, так и к стенам Кремля, чтобы понаблюдать за происходящим.

Взрослые вместе со своими детьми, целыми семьями пришли почтить память ветеранов ВОВ и отметить этот праздник.

Кстати, организаторы парада записали монологи ветеранов-фронтовиков и транслировали их на огромном экране.

Первыми на главную площадь города за рулем раритетного автомобиля «Победа» прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов.

Перед журналистами выстроились охранники, что не понравилось фотографам - те загородили широкими спинами дорогу.

- Надеюсь, что эти чуваки уйдут, когда приедет президент, - пробурчал один из операторов.

- Чуваки уйдут, - усмехнулся офицер полиции, проходивший мимо.

Вместе с Рустамом Миннихановым приехали Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев и Борис Кузнецов – единственный Герой Советского Союза, оставшийся в Татарстане. Следом на площадь приехали ветераны – главные герои праздника Победы.

Парад Победы начался с театрализованного шоу, который пронес зрителей сквозь историю, начиная с довоенного мирного времени и заканчивая сегодняшним днем.

Артисты предстали перед зрителями в самых разных сценах: за несколько минут они побывали и обычными советскими гражданами начала 40-х, и ранеными в тяжелых боях, и узниками концлагерей, и воинами-освободителями других стран, и, конечно, солдатами Победы.

Ветераны с интересом наблюдали за представлением, однако без слез не обошлось - слишком живы воспоминания.

Затем для всех собравшихся на огромных экранах организовали прямое включение с Красной площади, где в те же минуты шел главный парад Победы страны.

После чего всех собравшихся с праздником поздравил президент республики. На двух языках - русском и татарском - Рустам Минниханов поблагодарил ветеранов за "мирное небо над головой", а также отметил, что сохранить память о Героях – святой долг каждого из нас.

Командовал парадом начальник Казанского военного гарнизона, генерал-майор Кирилл Кулаков, после смотра и поздравления войск с Победой, генерал-майор доложил президенту РТ Рустаму Минниханову о готовности к параду.

Наконец, после торжественной официальной части, по площади Тысячелетия прошли маршем расчеты военнослужащих: солдаты и офицеры военных частей, специалисты МЧС и спасатели. Торжественным маршем по площади Тысячелетия проследовали почти две тысячи человек.

Самой долгожданной частью торжества стал проход колонн военной техники.

Также в казанском параде приняли участие современные бронеавтомобили и бронетранспортеры и машины военных лет – знаменитые «Катюша», «полуторка», легковые автомобили.