Сегодня в Казани ожидается 24 градуса тепла и дождь

Сегодня, 9 мая, в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, прогнозируется дождь, местами гроза, ветер южный умеренный, местами порывами до 18 м/с, максимальная температура воздуха составит 21-23 градуса тепла.

Отметим, что уже завтра, 10 мая, в Татарстане похододает до 11-16 градусов, в четверг 11 мая максимальная температура воздуха днем составит 8-13 градусов.