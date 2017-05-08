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Сегодня в Казани ожидается 24 градуса тепла и дождь

Сегодня в Казани ожидается 24 градуса тепла и дождь
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Сегодня, 9 мая, в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, прогнозируется дождь, местами гроза, ветер южный умеренный, местами порывами до 18 м/с, максимальная температура воздуха составит 21-23 градуса тепла.

Отметим, что уже завтра, 10 мая, в Татарстане похододает до 11-16 градусов, в четверг 11 мая максимальная температура воздуха днем составит 8-13 градусов.

Женя Потехина, 09.05.2017, 06:27
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин09 мая 2017, 07:37
Прогноз ошибочный.
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Горожанин09 мая 2017, 08:09
''Перманентный '' прогноз. Последние дни холодно, но сегодня обещают 24 градуса тепла. И.... уже завтра похолодает до 11-13 8-|
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