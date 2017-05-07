Президент РТ поздравил фронтовиков и тружеников тыла с Днем Победы

Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан

Сегодня, 8 мая, в здании академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба главы республики.

- День Победы – великий день в истории нашего большого многонационального государства. 72 года мы живем под мирным небом благодаря боевому и трудовому подвигу наших соотечественников. События военных лет, горечь и скорбь всегда будут жить в нашей памяти и в наших сердцах. Цена свободы и независимости огромна. Миллионы советских людей, сотни тысяч наших земляков отдали свои жизни Победе, - отметил глава республики.

В своей речи Рустам Минниханов также сообщил, что в годы войны на территории республики были сформированы 2 авиационные и 7 стрелковых девизий, танковая бригада, зенитно-артиллеристский полк, 86 авиационных полков, более 6 тысяч одиночных экипажей. Всеобщее военное обучение прошли свыше 180 тысяч татарстанцев. В боях участвовало порядка 700 тысяч уроженцев Республики Татарстан.

- Тысячи женщин ушли на фронт, освоили военные профессии, работали сестрами милосердия. Наши знаменитые соотечественницы – летчицы Ольга Санфирова и Магуба Сыртланова удостоились звания Героя Советского Союза, - сказал Минниханов.

Президент РТ также выразил особую признательность тем, кто, не покладая рук, круглосуточно трудился на заводах и колхозных полях, конструкторских бюро, госпиталях, школах и на концертных площадках.

- К сожалению, время неумолимо. С нами все меньше тех, кто является живым олицетворением Великой Победы. Тем значимее и важнее становится для нас святая обязанность – воплотить в жизнь все, о чем мечтало поколение победителей. Уважаемые ветераны! Мы преклоняемся перед вами! От всего сердца поздравляю вас с праздником Великой Победой, желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, и мирного неба!, - добавил Минниханов.

С ответным приветствием от имени ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла выступил Герой Советского Союза Борис Кузнецов.

- Я никогда об этом не говорил, но сегодня я вам скажу. В 1945 году нас 20 человек отобрали заниматься вопросами Третьего Рейха. Я был в канцелярии Третьего Рейха. И открывались сейфы СС-овских фойск. И в моих руках находился лично подписанный Гитлером план Барбаросса. Это значило 50 процентов населения нашей страны уничтожить, остальных превратить в рабов человечества, - сказал Борис Кузнецов.