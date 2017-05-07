Вице-премьер РТ: «Праздничные мероприятия в День Победы состоятся в любую погоду»

Завтра, 9 мая, в Казани ожидается облачная погода, дождь, местами гроза. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер южный умеренный, местами порывами до 18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 6-8 гр. тепла. Максимальная температура воздуха днем 21-23 гр. тепла.

Несмотря на то, что завтра в Казани синоптики обещают штормовое предупреждение, праздничные мероприятия в городе состоятся.

- Праздничные мероприятия в городе состоятся в любую погоду, - сообщил порталу ProKazan.ru заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Напомним, в этом году парад Победы будет проходить под стенами Казанского Кремля. Начало в 9.45. Кроме того, на площади Тысячелетия и в парке Победы для всех жителей и гостей столицы пройдут праздничные концерты, которые продлятся до самого вечера.

Кстати, праздничный салют в честь 72-й годовщины Великой Отечественной войны будут запускать с одной точки города - акватории реки Казанка. Праздничный салют традиционно начнется в 22.00 и продлится 10 минут.

