В МВД Татарстана представили нового замначальника по оперативной работе

Сегодня, 8 мая, глава МВД по РТ Артем Хохорин личному составу представил нового заместителя начальника полиции по оперативной работе. Им стал начальник управления уголовного розыска Павел Серов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что он будет курировать оперативно-розыскной блок работы. Кроме того, в его подчинении будут отделы по борьбе с экономическими преступлениями, с оборотом наркотиков и ряд других закрытых подразделений.

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Павел Юрьевич Серов родился в Казани. Окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск и КЮИ МВД России. Службу в органах внутренних дел начинал 1992 году в должности заместителя командира роты 4 батальона полка ППСМ УВД Казани. В дальнейшем работал старшим оперуполномоченным СОБР УОП при МВД по РТ, заместителем начальника отдела Управления собственной безопасности МВД РТ. Прошел путь от заместителя начальника отдела до начальника оперативно-розыскной части уголовного розыска. С 2012 года возглавлял Управления уголовного розыска МВД по РТ.