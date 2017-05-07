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В Татарстане на Волге с перевернувшейся моторной лодки спасли четыре человека

В Татарстане на Волге с перевернувшейся моторной лодки спасли четыре человека
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Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане на Волге примерно в 100 метрах от берега в районе поселка Нижние Вязовые перевернулась моторная лодка, в которой находились четыре человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие произошло накануне в 19.05.

- Все четыре человека были спасены следующим в попутном направлении судоводителем на маломерном судне «Ока-4, который и сообщил о происшествии, - говорится в сообщении.

Позже владелец лодки «Ока-4» сказал, что в перевернувшейся лодке «Казанка-М» находились четверо молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.

- Мужчина оказал ребятам помощь и доставил их на берег, - отметили в МЧС.

На место происшествия прибыли инспекторы ГИМС, которые обнаружили частично затопленную лодку «Казанка-М» с регистрационным номером Республики Марий Эл.

- К этому моменту пострадавшие были доставлены на берег, однако, увидев патрульное судно, они убежали в лес, - сказали в ведомстве.

Найти их не удалось. Лодку инспекторы доставили на базу ГИМС. По факту происшествия будет возбуждено административное расследование. 

Люция Кашапова, 08.05.2017, 14:08
Тэги: МЧС
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Комментарии

Горожанин08 мая 2017, 14:13
Странные молодые люди
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Горожанин08 мая 2017, 14:52
Они мокрые убежали?В такой мороз то.
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Горожанин08 мая 2017, 15:09
В ответ на комментарий пользователя
Они мокрые убежали?В такой мороз то.
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Возможно, их собственная температура была приподнята на 40 градусов. Уж не белуга же перевернула лодку :-D
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Юлия Кац08 мая 2017, 15:20
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