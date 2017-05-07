В Казани спасатели вызволили собаку, которая провалилась в канализационный колодец

В Вахитовском районе Казани спасатели вызволили собаку, которая провалилась в канализационный колодец. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

- Накануне очевидец сообщил, что в канализационный колодец несколько дней назад провалилась собака. Она громко лает и скулит, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Гоголя возле дома №18.

- По словам очевидца, он обращался в организацию по защите животных, но получил отказ, поэтому просит помощи спасателей,- сообщили в МЧС.

Прибывшие на место спасатели извлекли собаку из колодца.