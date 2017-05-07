В Казани осудили банду сутенеров, которая шантажировала проституток порнозаписями

В Казани в Верховном суде Татарстана осудили банду сутенеров, которые, обещая большие деньги девушкам за работу проститутками, потом начинали шантажировать их. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Всего осудили шестерых человек - 42-летнего Артура Эбеля, 38-летнего Ирека Набиуллина, 40-летнюю Елену Казакову, 35-летнего Артема Зюлина, 36-летнего Альберта Валиуллина и 32-летнего Максима Фадеева.

- В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», ст. 240 УК РФ «Принуждение к продолжению занятия проституцией», ст. 126 УК РФ «Похищение человека», ст. 131 УК РФ «Изнасилование», ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы», ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ст. 110 УК РФ «Доведение лица до покушения на самоубийство», - говорится в сообщении.

Судом установлено, что все преступления ими были совершены в период с 2006 по 2010 гг.

- Эбель и другие участники преступной группы, обещая значительные заработки, вовлекли девушек из соседних регионов в занятие проституцией. После этого, угрожая физической расправой и шантажируя потерпевших, они требовали от них продолжения оказания услуг сексуального характера. Кроме того, за возможность прекращения занятия проституцией, а также угрожая насилием, злоумышленники вымогали у девушек деньги и принуждали их к написанию долговых расписок, - сообщили в ведомстве.

Так, члены банды в 2006 и 2008 году похитили двух девушек, которых держали в гараже, принуждая стать проститутками. Девушек неоднократно насиловали, одна из них неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством. Всего за указанный период в занятие проституцией были вовлечены 4 девушки, в том числе одна несовершеннолетняя.

Таким образом, суд приговорил Эбеля к 11,5 годам лишения свободы, Набиуллина — к 9,5 годам, Казакову — к 7 годам и 4 месяцам. Эбель и Набиуллин будут отбывать наказание в исправительной колонии строго режима, Казакова — в исправительной колонии общего режима.

В связи с истечением сроков давности уголовного преследования Валиуллин, Фадеев и Зюлин от наказания освобождены.