Вице-премьер РТ: «Необеспеченными жильем в Татарстане остаются 29 ветеранов ВОВ»

В ходе заседания оргкомитета по подготовке 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне вице-премьер РТ сообщил, что в Татарстане проживает 54 тыс 844 ветерана ВОВ

Сегодня, 8 мая, в кабинете министров РТ прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участием президента республики Рустама Минниханова.

- Завтра большой праздник, во всех городах идет подготовка, проходят встречи с ветеранами. Эта работа должна быть не только к празднику, эта категория людей должна быть под особым контролем. К сожалению, 10 тысяч человек каждый год уходит. И ряды наших ветеранов редеют, - заявил президент.

Так, в ходе заседания вице-премьер РТ Василь Шайхразиев сообщил, что в Татарстане проживает 54 тыс 844 ветерана Великой Отечественной войны и вдов погибших, в том числе 2553 участников и инвалидов войны.

- В республике продолжается работа по обеспечению ветеранов жильем. За последние годы на эти цели было потрачено 20 млрд рублей, направленных из федерального бюджета, - сообщил он.

По словам Шайхразиева, большинство ветеранов уже получили жилье, незаселенными остаются 47 ветеранов, их дома находятся на стадии строительства.

- С учетом выделенных в этом году средств останется необеспеченными жильем 29 человек. Для того, чтобы обеспечить их жильем потребуется около 37 млн рублей, - добавил вице-премьер РТ.

Кроме того, он также отметил, что ведется работа по ремонту жилья ветеранов.