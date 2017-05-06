В Татарстане во время полевых работ мужчина угодил под работающий мотоблок

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи занялись спасением его ноги

Инцидент произошел вчера днем в Тукаевском районе Татарстана. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, информация о том, что в хозяйстве "Урожай" пострадал сельхозрабочий, поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 в 14.55.

На место происшествия выехали сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №6. В ожидании спасателей коллеги пострадавшего помогли рабочему высвоболдить ногу из мотоблока.

Прибывшие сотрудники МЧС передали мужчину сотрудникам "скорой", которые госпитализировали его с артериальным кровотечением. Неизвестно, удалось ли врачам спасти ногу пострадавшему.