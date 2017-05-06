Жители поселка Дербышки: дачи затопила вода, текущая с территории военного завода

Жители поселка Дербышки напуганы потопом, который уничтожил все их посевы. Об этом сообщает телеканал "Эфир-24", который приводит слова обращения, поступившего от одного из очевидцев.

- В поселке Дербышки в СНТ «Смородинка» затоплены участки, - пишет некая Екатерина. - Второй день вода не прекращает течь. Воду не перекрывают. Мы не знаем какого свойства вода. Так как вода течет с промышленного военного завода.

По словам женщины, уже уничтожены посевы. Фундамент построек также под водой.