Новые подробности о пожаре на Глушко: автомобиль был исправен и простоял неделю во дворе

Вчера ночью очевидцы вызвали пожарных во двор одного из домов на улице Глушко. Там горел легковой автомобиль, сообщает телеканал "Эфир-24".

Как рассказали местные жители, огонь в считанные минуты охватил машину. Другие автомобилисты пытались сбить пламя, но у них не получилось. К моменту приезда сотрудников МЧС от автомобиля остался только обугленный кузов.

Соседи сообщили спасателям, что иномарка простояла во дворе около недели, но машина была исправна. Жители предположили, что автомобиль могли поджечь, но официального подтверждения данная версия пока не получила.

Сейчас дознаватели пытаются определить истинную причину случившегося пожара.

Напомним, видео пожара попало в камеры видеонаблюдения. Пользователи Интернета разглядели на видео женщину средних лет и теперь гадают, кому мог насолить владелец автомобиля: обиженной пассии, теще или поджег могу устроить сам владелец авто ради страховки.