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Новые подробности о пожаре на Глушко: автомобиль был исправен и простоял неделю во дворе

Новые подробности о пожаре на Глушко: автомобиль был исправен и простоял неделю во дворе
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Фото: скриншот видео

Вчера ночью очевидцы вызвали пожарных во двор одного из домов на улице Глушко. Там горел легковой автомобиль, сообщает телеканал "Эфир-24".

Как рассказали местные жители, огонь в считанные минуты охватил машину. Другие автомобилисты пытались сбить пламя, но у них не получилось. К моменту приезда сотрудников МЧС от автомобиля остался только обугленный кузов.

Соседи сообщили спасателям, что иномарка простояла во дворе около недели, но машина была исправна. Жители предположили, что автомобиль могли поджечь, но официального подтверждения данная версия пока не получила.

Сейчас дознаватели пытаются определить истинную причину случившегося пожара.

Напомним, видео пожара попало в камеры видеонаблюдения. Пользователи Интернета разглядели на видео женщину средних лет и теперь гадают, кому мог насолить владелец автомобиля: обиженной пассии, теще или поджег могу устроить сам владелец авто ради страховки.

Рамиль Бикмуллин, 07.05.2017, 11:07
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин07 мая 2017, 11:18
Если Тачка перфораторщика??? всё правильно сделали
0
4
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Горожанин07 мая 2017, 11:31
Может из-за страховки?!
0
0
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Эльмоссад анРусси07 мая 2017, 11:33
Вот поймать бы тебя, ВсеПравильноСделальщика
0
1
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Горожанин07 мая 2017, 11:44
Если не машина не нужна че она во дворе место занимает?
0
0
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Света Боц07 мая 2017, 11:45
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2
1
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Горожанин07 мая 2017, 11:58
После опубликования видео, дознаватели пытаются определить причину- уж не поджог ли??? Или человек с зажигалкой не при чем?
0
2
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Горожанин07 мая 2017, 12:05
Это был флэшмоб по Азински :-D
0
0
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Горожанин07 мая 2017, 12:07
В ответ на комментарий пользователя
Может из-за страховки?!
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Из за негативных комментов, на проказане.
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