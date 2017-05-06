Депутат, подозреваемый во взятке в 24 млн, оказался одним из самых «бедных» в Казгордуме

Перед майскими праздники на официальном портале Казани опубликовали декларации о доходах чиновников казанской мэрии и Казгордумы.

Самым богатым казанским депутатом стал Григорий Шалымов - за 2016 год он задекларировал доход в 35 миллионов рублей с "копейками". А самым "бедным" - депутат Альбина Киямова, которая получила доход в 151 тысячу рублей.

В числе депутатов со скромными доходами и депутат Казгордумы Надыр Хайруллин с доходом в 368 тысяч рублей. Напомним, сейчас он находится в СИЗО. Депутат подозревается в даче взятке должностному лицу в размере 24 млн рублей. По решению суда Надыр Хайруллин останется под арестом до 10 июня.