Из-за репетиции парада в городе перекроют несколько улиц: ProKazan.ru публикует список

Площадь Тысячелетия закроют 8 мая до конца праздников

7 мая городские власти перекроют часть улиц в центре города для репетиции парада 9 Мая.

Временное ограничение вводится с 18.00 до 23.00.

Планируется закрыть:

- площадь Тысячелетия,

- участок улицы Баумана, от Профсоюзной до Батурина

- участок улицы Декабристов (Ленинская дамба)

- проезд по Кремлевской набережной

- улица Ташаяк (от Московской до площади Тысячелетия)

- улица Право-Булачная и Лево-Булачная (от Чернышевского)

Также 8 мая планируется до конца праздников закрыть площадь Тысячелетия. Ограничение будет действовать с 01.00 8 мая и до 08.00 10 мая.